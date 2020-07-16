انفجار نجمي خارق أقوى 20 مرة من «الشمسي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رصد باحثون في المرصد الفلكي الوطني الياباني، انفجاراً نجمياً خارقاً على سطح أحد النجوم القريبة نسبياً، من المجموعة الشمسية، ووصفت شدته بأنها أقوى بعشرين مرة من الانفجارات الشمسية.

ويمكن أن يكون لمثل هذه الانفجارات النجمية الخارقة تأثير مهم وكبير في الأرض، إذ إنها ترتبط بحدوث العواصف المغناطيسية التي يمكن أن تسبب كارثة للحياة على كوكبنا. لكن هذه الانفجارات الخارقة نادرة الحدوث على سطح الشمس، ما يعني أن العلماء لا يحظون بالفرصة الكافية لدراسة هذه الظاهرة. وعوضاً عن ذلك، يأمل علماء الفلك بالبحث في مكان آخر بالكون لفهم هذا السلوك الغامض للنجوم. ويمكن أن يساعد فهم حدوث هذه الظاهرة خارج المجموعة الشمسية في التنبؤ والحصول على صورة أكمل لحدوثها على سطح الشمس، والتعرف أيضاً إلى بعض الظواهر الفلكية غير المعروفة لها.

ورصد الباحثون 20 انفجاراً هائلاً على سطح النجم، كان أكبرها يعادل 20 مرة الانفجارات العادية على سطح الشمس. وجاء رصد هذه الانفجارات النجمية الخارقة بعد أسبوع من رصد النجم القزم ليونيس، وهو نجم قزم صغير أحمر، وأكثر برودة وسطوعاً من شمسنا.

وبينما كان علماء الفلك يتوقعون رصد الانفجارات النجمية العادية على سطح النجم، كتلك التي يتم رصدها في الشمس، فوجئوا برصد الانفجار الخارق على سطح ليونيس.

ويقول عالم الفلك الياباني كازوناري شيباتا: إن الحصول على المزيد من المعلومات حول هذه الظواهر النجمية يمكن أن يساعدنا على التنبؤ بحدوث الانفجارات الشمسية الخارقة، وربما تخفيف أضرار العواصف المغناطيسية على الأرض.