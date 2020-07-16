السعودية تصنف 6 أسماء بارزة على قائمة الإرهاب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صنفت السعودية، أمس الأربعاء، ستة أسماء بارزة، إرهابية، لتقديمها تسهيلات ودعماً مالياً لتنظيم داعش الإرهابي بينها شركات في تركيا وسوريا، وذلك بالتعاون المشترك مع الدول الست في مركز استهداف تمويل الإرهاب. وتضم الأسماء كلاً من «شركة الهرم للصرافة، وشركة تواصل، وشركة الخالدي للصرافة، وعبدالرحمن علي حسين الأحمد الراوي، ومنظمة نجاة للرعاية الاجتماعية، ومديرها سعيد حبيب أحمد خان».

وأوضحت أن «شركات الخدمات المالية الثلاث»ومقرها في تركيا وسوريا لعبت دوراً حيوياً في تحويل الأموال لدعم قيادات داعش ومقاتلي التنظيم في سوريا.



تسهيلات مالية



وأشارت إلى أن عبدالرحمن الراوي، يُعدُّ اسماً بارزاً في تقديم تسهيلات مالية لصالح «داعش»، والذي اختير من قبل التنظيم في 2017م. ولفتت إلى أنه «في ظل استغلال المنتمين لداعش لكل الوسائل لتمويل أنشطة التنظيم، فقد استخدم سعيد خان بصفته مدير «منظمة نجاة للرعاية الاجتماعية» ومقرها في أفغانستان، تلك المنظمة كواجهة من أجل تسهيل تحويل الأموال ودعم أنشطة داعش في خراسان».

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خمس مراحل



يذكر أنه منذ نشأة مركز استهداف تمويل الإرهاب في 2017م، فقد نسّق المركز 5 مراحل تصنيف بشكل مشترك بحق أكثر من (60) فرداً وكياناً إرهابياً عبر العالم.

واستهدفت تلك التصنيفات تنظيمات «داعش»، «القاعدة»، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله اللبناني، وطالبان.

وتُعدُّ تصنيفات أمس مزيداً من الاستهداف؛ لتعطيل تمويل داعش وتقويض قدرته على إخفاء أنشطته وتمويل عملياته من خلال شركات الخدمات المالية الرئيسية والجمعيات الخيرية العاملة تحت ذرائع مزيفة.

وسيواصل مركز استهداف تمويل الإرهاب تنسيق الإجراءات والجهود لتعطيل تمويل الإرهاب.



تجميد أصول



يأتي هذا بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم«م/ 21» وتاريخ 12/2/1439ه، والآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة المستندة للمادة«75» من ذات النظام، واتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 1373 «2001».

ويشمل القرار تجميد جميع الأصول التابعة للأسماء المصنفة أعلاه وعددها (6) أسماء، كما يُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع أو لصالح تلك الأسماء المصنفة، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة وكل الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين.(واس)