هونج كونج تتشدد ضد «كورونا» .. وطوكيو تحت الإنذار الأحمر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أودى فيروس «كورونا» المستجد؛ حتى يوم أمس الأربعاء، بحياة أكثر من 582 ألف شخص في العالم، كما أصاب 13.5 مليون شخص في 196 بلداً منذ بدء تفشيه، تعافى منهم أكثر من 7.8 مليون شخص.

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً؛ من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 136 ألفاً و113 وفاة من أصل ثلاثة ملايين و394 ألفاً و33 إصابة. وسجلت البلاد بنهاية يوم الثلاثاء، 63.262 إصابة جديدة، و850 وفاة في يوم واحد.

وتأتي تالياً البرازيل؛ حيث سجلت 72 ألفاً و833 وفاة من أصل مليون و884 ألفاً و967 إصابة.

وأعلنت الصين عدم تسجيل أي وفيات جديدة، مع تسجيل 6 إصابات، أمس الأربعاء، لتصبح الحصيلة الرسمية 4634 وفاة من أصل 83 ألفاً و605 إصابات.

وأعادت هونج كونج، أمس الأربعاء، فرض إجراءات مشددة للتباعد الاجتماعي، وأغلقت العديد من المتاجر وجعلت وضع الكمامات والأقنعة الواقية إلزامياً ويواجه مخالفو القواعد دفع غرامة توازي 650 دولاراً أمريكياً.

وبلغت مدينة طوكيو حال الإنذار القصوى؛ إثر ارتفاع عدد الإصابات بفيروس «كورونا»، على ما أفادت الحاكمة يوريكو كويكي ،وأوضحت: «قال لنا الخبراء للتو إن وضع الإصابات بلغ المستوى 4 على سلم من أربعة مستويات، ما يعني أن الإصابات تنتشر على ما يبدو». وهذا الإنذار «الأحمر» يشمل العاصمة الشاسعة البالغ عدد سكانها 14 مليون نسمة، والواقعة ضمن منطقة تضم نحو 37 مليون نسمة هي الأكثر كثافة سكانية في العالم.

وفي إسبانيا، عاد 160 ألف شخص في إقليم كتالونيا إلى العزل الصحي أمس الأربعاء مع سعي السلطات للسيطرة على موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا في المنطقة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: إن تحقيقاً سيجرى في المستقبل بشأن تعامل البلاد مع جائحة فيروس «كورونا» ؛ لكن الوقت غير مناسب الآن؛ إذ إن معركة مكافحة التفشي ما تزال مستمرة. وقال أمس الأربعاء «سنسعى لتعلم الدروس من هذه الجائحة في المستقبل».

وقالت دراسة أعدها علماء بريطانيون الأربعاء، إن إجراءات العزل العام التي فرضتها الحكومة نجحت في تقليل معدلات الإصابة.

وقررت السلطات الفلبينية نشر عناصر الشرطة؛ لضمان نقل الأشخاص الذين تثبت إصابتهم بفيروس «كورونا» المستجد والذين لا يستطيعون عزل أنفسهم ذاتياً في المنزل إلى مراكز حجر صحي تديرها الدولة، ما أثار تحذيرات من انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان.

وبدأت الشرطة في تشيلي بتدريب كلاب بوليسية على التعرّف إلى المصابين بفيروس «كورونا» المستجد؛ من خلال رصد وجوده في العرق الذي تفرزه أجسامهم.

(وكالات)