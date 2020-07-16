استهداف موقع «إسرائيلي» قرب نابلس.. وتواصل الاعتقالات والهدم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه لن يدخر جهداً لحماية مدينة القدس والمقدسيين، ولن يسمح لأحد بأن يعبث بأملاكها، فيما شنت قوات الاحتلال «الإسرائيلي» حملة مداهمات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عدد من الشبان، وهدمت منزلاً فلسطينياً في بلدة جبل المكبر، كما تعرض موقع «إسرائيلي» للاستهداف قرب نابلس، في وقت تعيش فيه الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال ظروفاً عصيبة.

وقال عباس خلال اجتماع اللجنة العليا للقدس الذي ترأسه نيابة عنه رئيس الوزراء محمد اشتية: «سنعمل كل ما هو ممكن لدعم القدس والمقدسيين، والحفاظ على المدينة»، مشدداً على «ضرورة تكاثف الجميع والوقوف صفاً واحداً أمام ما تتعرض القضية الفلسطينية من مؤامرات من خلال مخطط الضم «الإسرائيلي»، وتهويد المدينة المقدسة».

وفي القدس أيضاً هدمت جرافات بلدية الاحتلال منزلاً تعود ملكيته لعائلة شقيرات في بلدة جبل المكبر، بذريعة البناء دون ترخيص. واقتحمت آليات الاحتلال البلدة، وشرعت في هدم المنزل المكون من شقتين قيد الإنشاء. وقالت الحاجة مريم شقيرات التي وقفت على ركام منزل أحفادها المهدم: «إحنا قاعدين بأرضنا.. لو بنعيش تحت شوادر مش راح نطلع منها».

بدوره أوضح مركز معلومات وادي حلوة في القدس المحتلة، أن بلدية الاحتلال صعدت خلال العام الجاري من سياسة الهدم في المدينة بحجة «البناء دون ترخيص»، في وقت تفرض فيه البلدية الشروط التعجيزية والمبالغ الطائلة لإجراءات الترخيص التي تمتد لسنوات طويلة.

وأوضح المركز أن ما يزيد على 62 منشأة في مدينة القدس هدمت بأيدي أصحابها خلال النصف الأول من العام الجاري، منها 38 منشأة فيها ما هو مأهول بالسكان وبعضها قيد الإنشاء، لافتاً أن الهدم تركز في بلدة سلوان تلتها منطقة جبل المكبر.

من جانب آخر، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن «42 أسيرة يقبعن في سجون الاحتلال «الإسرائيلية» ويعانين ظروفاً نفسية واعتقالية صعبة ومضاعفة، في ظل مخاوف انتشار وتسلل فيروس كورونا إلى المعتقلات».

وأوضحت الهيئة أن «الأسيرات يتوزعن بين سجن الدامون وتقبع فيه حالياً 34 أسيرة، ومعبار سجن هشارون وفيه 3 أسيرات هن إيلياء أبو حجلة، وربى العاصي، وهدى ياسين، فيما تقبع 3 أسيرات في مركز تحقيق المسكوبية وهن حنين نصار وإيمان فطافطة وابتسام شرف، فيما يواصل الاحتلال عزل الأسيرتين جيهان حشيمة، وفدوى حمادة في عزل الجلمة».

وأكدت أن «الأسيرات الأمهات يعشن حالة نفسية صعبة نتيجة القلق الشديد والتوتر والتفكير المستمر في أحوال أبنائهن، وكيفية سير حياتهم دونهن، خاصة أن بعضهم لا يزال صغير السن». وختمت الهيئة بالقول: «إدارة سجون الاحتلال «الإسرائيلية» اتخذت قرارات جديدة بشأن قضية الزيارات للأسيرات، وتقليص عدد الزائرين إلى زائر واحد، ومرة واحدة في الشهر للأسيرات المقدسيات، فيما ستكون زيارات الأسيرات من الضفة الغربية مرة كل شهرين، وستكون زيارات الموقوفات مرة في الأسبوع».

وفي نابلس، أعلنت قوات الاحتلال حالة استنفار بعد إطلاق النار على موقع عسكري «إسرائيلي» يقع بين مستوطنتي ايتمار والون موريه. وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة في محيط المنطقة، وأغلقت حاجز حوارة وحاجز بيت فوريك، فيما اقتحمت بلدتي عوريف وبورين جنوبي المدينة.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عماد خضر مسعد شحادة، بعد مداهمة منزله وتفتيشه في ضاحية اكتابا.

وعلى صعيد ملاحقات الفلسطينيين، أفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال داهمت العديد من القرى والبلدات في مناطق متفرقة من محافظة رام الله واعتقلت ثمانية شبان، تخللتها أعمال تفتيش واندلاع مواجهات.

واقتحمت قوة عسكرية بلدة كوبر، واعتقلت شابين، وكذا قرية دير أبو مشعل وقرية كفر عين، فيما انتشر الجنود المشاة بين القرية وقرية النبي صالح المجاورة. ودارت اشتباكات مع الشبان في هذه القرى والبلدات.