محمد بن زايد يبشّـر الإمارات: يوم بلا وفيات بـ «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن عدم تسجيل أية حالات وفاة جراء فيروس كورونا المستجد في دولة الإمارات خلال ال 24 ساعة الماضية، مؤكداً سموه أن هذه النتائج تعتبر مبشرة للجميع.وشدد سموه على أن تحدي «كورونا» لا يزال مستمراً، ونحن بحاجة إلى مواصلة التقيد بالإجراءات الاحترازية للقضاء عليه.

غرد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على تويتر: «بفضل الله وتوفيقه ثم بجهود خط الدفاع الأول وتفانيهم وبالالتزام المسؤول من أفراد مجتمعنا.. نعلن عدم تسجيل حالات وفاة بسبب «كوفيد - 19» في دولة الإمارات خلال آخر 24 ساعة.. هذه نتيجة مبشرة لنا جميعاً.. التحدي مستمر ونحن بحاجة إلى مواصلة التقيد بالإجراءات الاحترازية.

وتماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة؛ بهدف الاكتشاف المبكر؛ وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد 19) والمخالطين لهم وعزلهم؛ أعلنت الوزارة عن إجرائها أكثر من 48,000 فحص جديد خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص، وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 275 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 55,848 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 393 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد-19)، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 46,418. (وام)