شكرا لقرائتكم خبر عن «مرشدات الشارقة» تعزز مهارات منتسباتها بأنشطة متنوعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مفوضية مرشدات الشارقة، إطلاق أول مخيم صيفي تنظمه عن بُعد، يستهدف الزهرات والمرشدات والمرشدات المتقدمات، بهدف تعزيز مهارات المنتسبات المختلفة وإكسابهن خبرات حياتية ومهنية جديدة، تساعدهن على تحديد رؤيتهن المستقبلية وتستثمر أوقات فراغهن بأنشطة تثري معارفهن خلال العطلة الصيفية.

يشمل المخيم برنامجاً خاصاً للزهرات من 7 -11 عاماً، بين 19 و23 يونيو الجاري، يتعلمن خلاله بعض الأساسيات والمهارات الفنية، مثل تصميم خلفيات مناسبة للتصوير، وإعادة التدوير باستخدام مواد موجودة في المنزل، كما يتعلمن كيفية استخدام الإضاءة الصحيحة أثناء التصوير مع استخدام بعض الخصائص المتوفرة في هواتفهن للحصول على نتائج احترافية.

ويتضمن البرنامج الذي تقدمه الفنانة ميثاء حمدان، سلسلة من الورش الفنية تستمر على مدار 5 أيام متواصلة، منها ورشة «اصنعي إضاءتك بألوان مختلفة»، و«اصنعي أوراق تغليف هديتك بلمساتك المتميزة»، و«كيفية صناعة خلفيات التصوير لتصوير المنتجات»، و«تصوير المنتجات وأطباق الطعام»، و«عمل فني بطرق تلوين متعددة».

كما يتضمن المخيم برنامجاً مخصصاً للمرشدات من 12 15عاماً، خلال الفترة الممتدة بين 25 و29 يوليو الجاري، ويقدم عدداً من الأنشطة والورش المتنوعة تُعرف الفتيات على مهارات وخبرات القيادة وريادة الأعمال، وطرق بناء فريق متكامل، إضافة إلى تعريف الفتيات بنماذج لنساء عاملات ناجحات ومؤثرات في المجتمع الإماراتي.

وتتعرف المرشدات خلال البرنامج، إلى الصفات الرئيسية التي يجب أن يتحلى بها القائد، مثل قدرته على حل المشكلات والتفاوض والاتصال والثقة بالنفس، وبناء الفريق، وغيرها من الصفات التي يجب أن يتسم بها القائد.

وفي نهاية المخيم على المشاركات تطبيق المفاهيم الرئيسية التي تعلمنها لخلق فكرة عمل أو شركة ناشئة خاصة بهن.

وينطلق البرنامج الذي يستهدف المرشدات المتقدمات من 15 18 عاماً، يوم 25 يوليو الجاري، ويستمر حتى 29 منه، ويتضمن سلسلة من الورش والأنشطة المتنوعة والممتعة، تُعرِّف المشاركات بمهارات تنظيم المشاريع وإدارتها.

وتطلع المرشدات المتقدمات المشاركات في البرنامج على نماذج ناجحة لشركات ناشئة، وقصص ملهمة لرواد أعمال ناجحين، كما يتعلمن نظريات الأعمال المختلفة مثل منهجية بدء التشغيل «Lean» والتفكير في التصميم، إضافة إلى جلسات في مهارات القيادة والتعرف إلى السمات الشخصية المهمة لإدارة الأعمال وإدارة الفريق الناجح، ومن ثم تحديد الصفات المختلفة لكل مرشدة متقدمة وتطبيق المهارات والمفاهيم التي تعلمنها لإنشاء فكرة عمل أو شركة خاصة بهن.