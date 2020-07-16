«الصراخ الصامت» لتجنب نشر «كورونا» على الأفعوانيات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لقي شريط فيديو لمسؤولين في متنزه ترفيهي ياباني حول كيفية «الصراخ داخل القلب» لتجنب نشر مرض «كوفيد-19» خلال ركوب أفعوانيات، نجاحاً كبيراً جداً.

وقالت ناطقة باسم شركة «فوجيكيوكو» المشغلة لمتنزهات ترفيهية: «بات زبائننا يلزمون الصمت خلال ركوبهم أفعوانيات» بعدما شاهدوا شريط الفيديو حول طريقة التصرف خلال ركوب الأفعوانيات في زمن «كورونا».

ويظهر الفيديو مسؤولين في المتنزه أحدهما يرتدي بذلة كاملة وربطة عنق، والآخر يرتدي قميصاً فقط مع ربطة عنق على شكل فراشة يجلسان بصمت فيما الأصوات الوحيدة الصادرة تتأتى من الهواء وضجة الأفعوانية.

وفيما الأفعوانية تغوص نزولاً، يسرح أحد المسؤولين شعره بهدوء ويعدل وضعية الكمامة على فمه، لكن الاثنين يلزمان الصمت المطبق حتى عندما يترنحان يمنياً وشمالاً بقوة مع حركات الأفعوانية.

وفي نهاية المغامرة يرفع أحد الرجلين يديه عن مقبض المعقد وهما ترتجفان قليلاً. يلي ذلك شاشة سوداء كتب عليها «اصرخوا داخل قلوبكم» وقد اعتبرها بعض رواد شبكات التواصل الاجتماعي شعاراً مناسباً للعام 2020.

ووعد المتنزه زبائنه الذين يتمكنون من كبت صراخهم بحسم على الصور الملتقطة لهم على الأفعوانية الشهيرة فيه التي تغوص بركابها لأكثر من 71 متراً.