محمد العباس: نقاد المدونات يتميزون بالخفة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: علاء الدين محمود

ضمن فعاليات ملتقى القصة والرواية الافتراضي الذي ينظمه اتحاد كتاب وأدباء الإمارات بعنوان «ما لم يقله الراوي»، شهد، أمس الأول، ثاني جلسات الملتقى، على منصة «زووم»، بعنوان «موت الناقد»، التي تحدث فيها الناقد السعودي محمد العباس، وأدارتها مريم الهاشمي.

في مستهل الجلسة، غاص العباس عميقاً في المنابع التاريخية الأولى لتشكل النقد، وذكر أن أفلاطون هو أول ناقد في التاريخ، وأوضح أن هنالك مقابلة ظلت تهيمن على المشهد الثقافي هي: «مبدع وناقد»، وهي ثنائية تحتاج إلى ضبط، لأن الناقد مبدع، وقد كان أفلاطون منتجاً للنصين معاً، أي الإبداعي والمعرفي النقدي، وقد عمل أرسطو بعد ذلك على تطوير بعض تصورات أفلاطون خاصة في ما يتعلق بالمحاكاة، فبينما كانت شكلية عند أفلاطون بدأ أرسطو يطرح حولها سؤال الجوهر، ثم جاء لونجينوس، صاحب «رسالة الجليل»، التي يتحدث فيها عن الكتابة الحسنة، وتجويد الكتابة؛ أي الكتابة الإبداعية، غير أن النقد بمعناه الحديث ظهر بعد الحرب العالمية الثانية مع «تي اس إليوت»، وكتابه «ملاحظات حول الثقافة»، وتطور هذا الأمر وأنتج مدارس في النقد.

وتحدث العباس عن ظهور نقاد «السوشيال ميديا»؛ أو مواقع التواصل الاجتماعي، ونقاد المدونات، الذين صاروا يمارسون النقد بخفة، ثم ظهر «جوود ريدز»، وبرز شعار «كلنا نقاد»، وكل تلك الظواهر هي بمثابة تمرد على سلطة النقد الأكاديمي ووصايته.

وفي ما يتعلق بأطروحة «موت الناقد»، للكاتب رونان ماكدونالد أكد العباس أنها قد أتت في سياق شمل: موت الشعر، موت الفلسفة، موت الإيديولوجيا، وغيرها. ولكن كل من تلك المفاهيم والظواهر لم تمت، فالنقد لايزال يمارس بصورة كبيرة، ولاتزال الدراسات النقدية تطرح في كل عام، كما أن الجامعات تخرّج العديد من النقاد الذين لهم وجود في الساحة الثقافية، لكن في العالم العربي هنالك حالة من الخفة في التعامل مع أطروحة «موت الناقد»، وظلت تردد بغير وعي، وفي الواقع أن كتاب «ماكدونالد»، لا يعلن موت الناقد، لكنه يقلب كل الأمور المتعلقة بعملية النقد، وفي الحقيقة نجد أن الذات الناقدة لا تقوم فقط بنقد النصوص الإبداعية، بل كذلك الأوضاع الاجتماعية وغيرها، فالنقد عملية تشمل حقولاً كثيرة، وقد ظلت المؤسسات الثقافية العربية تهتم بالأدب وتهمل النقد، وهذا نوع من التجاهل؛ أي رغبة قوية في موت النقد، وهو ما لم يتحقق، فما نراه اليوم من تطور في العالم على كافة الأصعدة هو نتاج مباشر لعملية النقد.

وأوضح العباس أن الكاتب غير معني بكل ما يكتبه الناقد، لكن عليه في ذات الوقت أن يقرأ كل ما يتجاوب مع المعرفة، فمن الصعب على كاتب يكتب بصورة بسيطة ولا يتطور، أن يفهم ما يطرحه الناقد، فهنالك كتاب لا يطلعون على أدب غيرهم، بل لا يقرأون بصورة متعمقة، وهؤلاء لن يستطيعوا أن يطوروا من أدواتهم ومعارفهم، وهو الأمر الذي ينعكس على كتاباتهم التي ستظل فقيرة.