محاضرة حول «وثائق الشارقة في الأرشيفات العالمية»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت «هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف» محاضرة إلكترونية بعنوان: «وثائق الشارقة في الأرشيفات العالمية» قدمها الباحث والمحاضر د.سيف البدواوي، المؤرخ المتخصص في تاريخ منطقة الخليج العربي. وتأتي المحاضرة ضمن أهداف الهيئة؛ الرامية إلى نشر وترسيخ الوعي المعلوماتي والأرشيفي والتاريخي للمجتمع.

وقال البدواوي: بحكم التواصل الوطيد والعلاقات المتنية التي تربط بين منطقة الخليج العربي ومختلف دول العالم، سواء في الشرق أو الغرب، فإننا نجد مجموعة هائلة من الوثائق التاريخية في سجلات ومحفوظات تلك الدول.

وخصص البدواوي المحاضرة للحديث عن وثائق إمارة الشارقة في الأرشيفات العالمية، وذكر منها: الهند، والبرتغال، والمملكة المتحدة. وتتضمن الوثائق خرائط، ورسومات، إلى جانب أفلام، ومستندات، ومقتنيات تبرز الحقب الماضية التي عاصرها أهل إمارة الشارقة.

وأكد البدواوي أهمية الوثائق في حفظ التاريخ؛ إذ إنها تقدم تسجيلاً مثبتاً للأحداث وقت وقوعها، وتحفظ تفاصيلها، وتزود المؤرخين والمهتمين بالحقائق التي تساعدهم في التحقق من صحة المعلومات، فهي تعد المصدر الأول لكتابة الأبحاث والكتب التاريخية. كما أن هذه الوثائق تسهم في بعث وتجديد الوعي الوطني، وبالتالي تعزيز الهوية الوطنية للشعوب والمجتمعات. كما شدد على ضرورة قراءة هذه الوثائق بعين الناقد، والباحث، والمحلل؛ للتأكد من مصداقيتها وموضوعيتها.