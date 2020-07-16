جائزة حمدان بن محمد للتصوير تعلن الفائزين في «أعياد»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن الفائزين بمسابقة «إنستجرام» لشهر يونيو الماضي، والتي كان موضوعها «أعياد». وشهدت فوز المصور الإندونيسيّ هيرمان، بجائزة «اختيار الجمهور»، وتألَّقاً لافتاً للعدسات السعودية والبحرينية والفلبينية بالحضور في قوائم الفائزين للشهر الثاني على التوالي من خلال المصورة السعودية فاطمة محمد الصبيحه، والبحرينية سوسن سهراب طاهر، والفلبينيّ مانويل ليبرودو جونيور، بجانب المصور الهنديّ ماهيش لونكار.

يقول هيرمان عن صورته الفائزة: التقطتُ الصورة في أغسطس 2014 خلال معرض Mount Hagen الثقافي في بابوا غينيا الجديدة. وسبق لي الفوز في العديد من المسابقات على الإنترنت، لكن ما يميّز هذا الفوز أنه سيساعدني على بناء ثقتي وإظهار ملفي كمصور بشكل أفضل أمام المصورين، كوني أستمتع كثيراً بتشارك المعرفة والخبرة مع الآخرين وأعتبر ذلك من أهم أساليب التطوير.

فاطمة محمد الصبيحه تقول: تم التقاط الصورة الفائزة في «قلعة جبرين» بسلطنة عُمان في فبراير 2019 خلال رحلة تصوير قمتُ بها مع بعض الأصدقاء. ورصدت نوعاً من فنون الرقص الشعبي العُمانيّ يُسمّى «الرزحة» إذ يقف الرجال في خطوطٍ متقاطعة ويتحركون ذهاباً وإياباً يتبارزون بالسيوف والأشعار. وسبق لي الفوز في العديد من المسابقات منها جائزة حمدان بن محمد الدولية والتي دُعيت بموجبها للحفل الختامي للدورة الثامنة للجائزة في «دبي أوبرا». وأضافت: الفوز في مسابقات جائزة حمدان خطواتٍ أخطوها نحو الجائزة الكبرى يوماً ما. حظيت بشهرةٍ وحضورٍ جيدين في مجتمعات التصوير الدولية ولدي دوافع قوية للبحث الدائم عن رؤيةٍ جديدة لهذا العالم من خلال عدستي ولتعزيز حضوري كمصورةٍ سعوديةٍ محترفة.

وقال علي خليفة بن ثالث الأمين العام للجائزة: الأعياد من أبرز مناسبات السعادة والاحتفال في مختلف الحضارات، ولكل حضارةٍ طقوسها وتقاليدها وعاداتها في التعبير عن سعادتها وتفاعلها مع المناسبات. دور العدسة يتجاوز العرض البصري لطرق وأساليب الاحتفال نحو مدّ جسور التواصل الحضاريّ بين مختلف الشعوب من خلال الإضاءة على سلوكيات الفرح لدى الحضارات المختلفة ومعرفة تفاصيل الاحتفالية وتاريخها ورمزيتها ودلالاتها المختلفة. من يدقق في الصور الفائزة سيرى مهرجاناً للفرح متنوّع الألوان واللغات والنغمات، يجسِّدُ السعادة كقاسمٍ مشترك بين جميع الشعوب.