تونس.. الحكومة تقيل وزراء حركة النهضة

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365

أعلنت رئاسة الحكومة التونسية ، الأربعاء، إقالة 6 وزراء، هم ممثلو حركة النهضة بالتشكيل الحكومي.

يأتي الإعلان وسط أزمة متصاعدة بين حركة النهضة، ورئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، حيث سعت الحركة لسحب الثقة منه، قبل أن يقدم الأخير استقالته لرئيس البلاد قيس سعيد.

وأعلنت الحكومة، في بيان "إعفاء أحمد قعلول (الرياضة)، ومنصف السليتي (التجهيز)، ولطفي زيتون (الشؤون المحلية)، وأنور معروف (النقل)، وعبد اللطيف المكي (الصحة)، وسليم شورى (التعليم العالي) من مهامهم".

وأضافت الحكومة مهام هؤلاء المقالين إلى 6 وزراء آخرين من أعضائها.

ولم تعلق حركة النهضة على خبر إقالة وزرائها الستة في الحكومة.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت الرئاسة التونسية، أن الرئيس قيس سعيد تلقى استقالة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، دون أن تفصل في قبولها من عدمه.

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كما أكدت رئاسة الحكومة، في بيان منفصل، خبر استقالة الفخفاخ.

وقال بيان لرئاسة الحكومة أن الفخفاخ قدم استقالته "اعتبارا للمصلحة الوطنية ولتجنيب البلاد صراع المؤسسات"

والأربعاء، شهد البرلمان التونسي تقديم لائحة (عريضة) تطالب بسحب الثقة من حكومة إلياس الفخفاخ، تحمل توقيع 105 نواب بينهم كتل النهضة (إسلامية / 54 مقعدا) وقلب تونس (27 مقعدا) وائتلاف الكرامة (ثوري/ 19 مقعدا)، وفق إعلام.

وكان تمرير اللائحة إلى مكتب البرلمان يتطلّب 73 توقيعا، ثم التصويت عليها في الجلسة العامة بالأغلبية المطلقة للأصوات (109 من أصل 217)، بحسب الدستور التونسي.

ويترأس الفخفاخ، منذ 27 فبراير/ شباط الماضي، ائتلافا حكوميا يضم 4 أحزاب رئيسية وكتلة برلمانية، هي: "النهضة"، والتيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي - 22 نائبا)، وحركة الشعب (ناصرية - 14 نائبا)، وحركة تحيا تونس (ليبيرالية - 11 نائبا)، وكتلة الإصلاح الوطني (مستقلون وأحزاب ليبرالية - 16 نائبا)



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