مقتل مدني وجرح 11 في قصف جوي روسي شمالي سوريا

حلب، الباب/ عمر كوباران/ الخليج 365

قتل مدني على الأقل وجرح 11 آخرون، الأربعاء، في قصف جوي لطائرة روسية، على مدينة الباب، الواقعة ضمن منطقة درع الفرات، شمالي سوريا.

وأفاد مرصد تعقب حركة الطيران التابع للمعارضة على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، أن طائرة روسية نفذت غارتين جوتين، إحداهما في الساعة 22:29 يتوقيت تركيا (19:29 تغ) والأخرى بعدها بـ 15 دقيقة.

وأوضح المرصد أن الطيران الروسي لا زال يواصل الطيران فوق المدينة.

Advertisements

وبحسب مصادر في الدفاع المدني السوري، فإن مدني قتل وجرح 11 آخرون، بينهم أطفال في الغارتين اللتين استهدفتها مناطق سكنية.

وتواصل فرق الدفاع المدني حتى اللحظة عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض، فيما وصل عدد كبير من سيارات الإسعاف للمنطقة وسط مخاوف من أن يرتفع عدد القتلى.

واستطاع الجيش التركي، عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/أب 2016، تطهير مساحة 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من الإرهابيين.

وجرى مع نهاية العملية في 29 مارس/ آذار 2017، تحرير مدينة جرابلس الحدودية، مرورا بمناطق وبلدات مثل "الراعي" و"دابق" و"اعزاز" و"مارع"، وانتهاء بمدينة الباب التي كانت معقلا لتنظيم "داعش".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.