السفارة التركية بالكويت تحيي ذكرى دحر المحاولة الانقلابية

أحمد يوسف / الخليج 365

أحيت السفارة التركية في الكويت، الأربعاء، الذكرى السنوية الرابعة لإحباط المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد في 15 يوليو/ تموز 2016.

وأقيم حفل بمقر السفارة التركية، بحضور محدود دون مشاركة خارجية، في إطار الإجراءات الإحترازية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت عائشة هلال سايان كويتاك سفيرة أنقرة لدى الكويت في كلمة خلال الحفل إن "غولن وأتباعه خططوا وحاولوا الاستيلاء على الجمهورية التركية في ذلك التاريخ."

وأكدت أن "تنظيم غولن أحد أخطر التهديدات على أمن تركيا، حيث قام بتلك المحاولة الانقلابية وتسبب بصدمة للشعب التركي".

Advertisements

ونشر عدد من الصحف الكويتية المحلية مقالاً للسفيرة بعنوان "منظمة غولن الإرهابية ومحاولة إنقلاب 15 يوليو" وهي جريدة النهار و جريدة الأنباء والرأي والقبس وعرب تايمز.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/ تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لتنظيم "غولن" الإرهابي، حاولوا خلالها السيطرة على مفاصل الدولة، ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم الولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة نحو مقرّي البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، ومطار "أتاتورك" الدولي بإسطنبول، ومديريات الأمن بعدد من الولايات.

وأجبر الموقف الشعبي آليات عسكرية تتبع للانقلابيين كانت تنتشر حول تلك المقرات على الانسحاب، ما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي الذي أوقع نحو 250 شهيدًا وإصابة ألفين و 196 آخرينالأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.