الجيش العراقي يعلن مقتل 3 من داعش بينهم "والي بغداد"

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلن الجيش العراقي، الأربعاء، مقتل "والي بغداد" في تنظيم "داعش" الإرهابي واثنين من معاونيه خلال عملية نفذها جهاز المخابرات.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، في بيان، إن "جهاز المخابرات الوطني العراقي تمكن من قتل ما يسمى والي بغداد الإرهابي عمر شلال عبيد ويده الإعلامية، ليث جمال، ونائبه الذي يحمل جنسية دولة عربية (لم يسمه)".

وأضاف رسول أن جهاز المخابرات تمكن من قتل الثلاثة خلال "عملية خاصة وخاطفة ونوعية، واستناداً إلى معلومات دقيقة"، دون الإشارة إلى مكان تنفيذ العملية.

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وتأتي هذه العمليات ضمن مساعي الأجهزة الأمنية العراقي للحد من هجمات متزايدة يشنها في الغالب مسلحو تنظيم "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، وذلك بإسناد من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

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