كورونا.. 59 وفاة بمصر و9 في السودان وواحدة بالمغرب

مراسلون/ الخليج 365

ارتفعت وفيات كورونا، في 3 بلدان عربية، الأربعاء، بواقع 59 بمصر و9 في السودان وواحدة بالمغرب، مع تسجيل موريتانيا 46 إصابة جديدة بالفيروس، وفق بيانات رسمية.

في مصر، سجلت وزارة الصحة، وفق بيان، 913 إصابة بالفيروس، و59 وفاة، بالإضافة إلى تعافي 591.

وأوضحت أن إصابات الفيروس، ارتفعت إلى 84 ألفا، و843، توفي منهم 4 آلاف و67، وتعافى 26 ألفا، و135.

بينما أعلنت وزارة الصحة السودانية، في بيان، رصد 113 إصابة، و9 وفيات، بالإضافة إلى تماثل 22 للشفاء.

وقالتت إن العدد الكلي للإصابات في السودان، ارتفع إلى 10 آلاف و527، توفي منهم 668، وتعافى 5 آلاف و601.

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وأفادت وزارة الصحة المغربية، في بيان، بتسجيل 165 إصابة، ووفاة واحدة، إضافة إلى تعافي 379.

وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات في المغرب إلى 16 ألفا و262، منها 259 وفاة، و13 ألفا و821 حالة تعاف، وفق بيان الوزارة.

وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 46 إصابة، إضافة إلى 166 حالة شفاء.

وقالت إن عدد الإصابات بلغ 5 آلاف و564، بينها 149 وفاة، وألفان و830 حالة شفاء.

وعالميا، تجاوز عدد مصابي كورونا، حتى مساء الأربعاء، 13 مليونا و608 آلاف، توفي منهم أكثر من 584 ألفا، وتعافى ما يزيد على 7 ملايين و957 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.

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