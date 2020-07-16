بأمر الملك : الخريجي نائباً لوزير الخارجية.. والبدير نائباً لوزير الإسكان

صدرت اليوم الأربعاء، ثلاثة أوامر ملكية، ونصت على تعيين معالي المهندس وليد بن عبدالكريم بن محمد الخريجي نائباً لوزير الخارجية بمرتبة وزير، تعيين المهندس عبدالله بن محمد بن سليمان البدير نائباً لوزير الإسكان بالمرتبة الممتازة، بجانب تعيين الدكتور بندر بن أسعد بن أحمد السجان مديراً عاماً لمعهد الإدارة العامة بالمرتبة الممتازة.

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