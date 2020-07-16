شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الأوروبي يعفي «أبل»من مطالبــات بـ 13 مليــار يــورو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ألغت المحكمة الأوروبية أمس الأربعاء قراراً للمفوضية الأوروبية أمر شركة «أبل» في صيف 2016 بتسديد 13 مليار يورو (حوالي 15 مليار دولار) من الضرائب المترتبة لإيرلندا برأي بروكسل.
ورأى القضاء الأوروبي أن المفوضية التي تلقت ضربة شديدة بفعل هذا القرار، لم تنجح في إثبات «وجود امتياز اقتصادي اختياري» لأبل في بروكسل.
وخلصت المفوضية بعد تحقيق أجرته إلى أن شركة أبل أعادت إلى إيرلندا بين 2003 و2014 مجمل العائدات التي حققتها في أوروبا كما في إفريقيا والشرق الأوسط والهند، لأنها كانت تحظى في هذا البلد بمعاملة ضريبية مراعية بفضل اتفاق أبرمته مع سلطات دبلن.
وترى المفوضية أن المجموعة أفلتت بشكل شبه تام من الضرائب المترتبة عليها لهذه الفترة البالغة قيمتها حوالي 13 مليار يورو. (أ.ف.ب)
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