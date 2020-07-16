حريق ضخم بحوض لبناء السفن في إيران



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شب حريق ضخم بحوض لبناء السفن في مرفأ بوشهر جنوب غربي إيران، ما ألحق أضراراً بنحو 7 سفن يجري بناؤها في المرفأ، لكنه لم يسفر عن ضحايا، في حادث يأتي بعد سلسلة من الحرائق والانفجارات التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.

وقال الموقع الإلكتروني للتلفزيون الحكومي «ايريب نيوز»، إن «حريقاً كبيراً ضرب مصنع السفن ديلفار كاشتي بوشهر»، ما أدى إلى انبعاث سحابة من الدخان الأسود تغطي المدينة. ولم يكشف سبب الحادث حتى الآن، لكن رجال الإطفاء ما زالوا يعملون للسيطرة على الحريق.

وبث التلفزيون الرسمي، صوراً تظهر فيها سيارة إطفاء، وعدة رجال يرشون المياه على ثلاث سفن لصيد السمك على الأقل نموذجية في جنوب إيران. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية، عن مسؤول محلي قوله، إن سبعة سفن تضررت، لكن لم يصب أحد.

وتضم محافظة بوشهر محطة الطاقة النووية التي تحمل اسمها، وهي الوحيدة في البلاد حتى الآن. وهي تنتج ألف ميجاواط من الكهرباء. وتقع محطة الطاقة على بعد عشرين كيلومتراً من المدينة.

ومنذ مطلع يوليو/تموز الجاري، أعلِن عن وقوع العديد من الحرائق والانفجارات في إيران. ووقع انفجاران في طهران أحدهما بالقرب من موقع عسكري، والآخر في مستشفى (19 قتيلاً). ووقع انفجار ثالث في مصنع بجنوب المدينة، أسفر عن مقتل شخصين.

كما وقع انفجار آخر في الثاني من يوليو/تموز الجاري، في مجمع نتنز النووي الذي يقع على بعد حوالي 250 كلم جنوبي العاصمة. وقالت السلطات أولاً، إنه «حادث»، ثم أعلنت أنها لن تكشف عن الأسباب في الوقت الحالي «لأسباب أمنية».

( أ ف ب)