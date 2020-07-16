شكرا لقرائتكم خبر عن عضو البرلمان الأوروبى يدعو لفرض عقوبات على تركيا بسبب خرقها حظر السلاح على ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عضو البرلمان الأوروبي، كوستاس مافريدس، أن تركيا تلعب دورا شديد الخطورة في ليبيا، داعيا دول الاتحاد الأوروبي إلى التصدي لأطماع أنقرة في شرق المتوسط.

ولفت عضو البرلمان الأوروبي في تصريحات لقناة سكاى نيوز الإخبارية، إلى ضرورة فرض عقوبات على تركيا بسبب خرقها حظر السلاح على ليبيا، وتقديمها دعما للتنظيمات الإرهابية.

وأوضح عضو البرلمان الأوروبي أن التدخلات التي تقوم بها تركيا في كل من سوريا وليبيا تشكل تهديدا محدقا بالأمن الدولي، وهو ما يستوجب تحركا من أوروبا.

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وفى وقت سابق، قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوى فى الجيش الوطني الليبى، إن تركيا تحاول حشد أكبر عدد ممكن من المرتزقة للهجوم على سرت، مؤكدا أن الجيش الوطنى الليبى جاهز للتصدى لأى هجوم من الميليشيات والمرتزقة على مواقعنا.

وأضاف مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش الليبى فى تصريحات لشبكة سكاى نيوز الإخبارية مساء اليوم الأربعاء، أن تركيا قد تغامر فى عملية عسكرية بسرت والجفرة، متابعا: نحن جاهزون لكل الاحتمالات وخياراتنا العسكرية مفتوحة".