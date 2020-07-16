شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تعيد فتح المساجد الكبرى للصلوات الخمس باستثناء صلاة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت المغرب، اليوم، فتح المساجد الكبرى لأداء الصلوات الخمس باستثناء صلاة الجمعة، وذلك بعد إغلاق استمر أكثر من ثلاثة أشهر بسبب تفشي جائحة كورونا.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أشارت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية إلى أن فتح المساجد يخضع للشروط الوقائية المقررة، المتمثلة في التقيد الصارم بالإجراءات الصحية، والتباعد بين المصلين مع إغلاق المساجد مباشرة بعد انتهاء كل صلاة.

وأكدت عدم السماح بإقامة دروس الوعظ والإرشاد والكراسي العلمية في المرافق التابعة للمساجد.