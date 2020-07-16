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المغرب تعيد فتح المساجد الكبرى للصلوات الخمس باستثناء صلاة الجمعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت المغرب، اليوم، فتح المساجد الكبرى لأداء الصلوات الخمس باستثناء صلاة الجمعة، وذلك بعد إغلاق استمر أكثر من ثلاثة أشهر بسبب تفشي جائحة .

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء "واس"، أشارت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية إلى أن فتح المساجد يخضع للشروط الوقائية المقررة، المتمثلة في التقيد الصارم بالإجراءات الصحية، والتباعد بين المصلين مع إغلاق المساجد مباشرة بعد انتهاء كل صلاة.

وأكدت عدم السماح بإقامة دروس الوعظ والإرشاد والكراسي العلمية في المرافق التابعة للمساجد.

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