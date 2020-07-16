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القضاء الموريتانى يقاضى قناة الجزيرة لامتناعها عن سداد مستحقات مصورها فى نواكشوط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت السلطات الموريتانية، إحالة ملف المصور فى قناة الجزيرة مباشر ويدعى السيد باب ولد ابي، للمحكمة بعد جلسة حضرها مكتب قناة الجزيرة ومحامي المصور، وفقا لصحيفة الصدى الموريتانية

 

وحسب محامي المصور بقناة الجزيرة ، فقد تم تقديم بلاغ يتعلق بخرق قناة الجزيرة نالقطرية نظم قانون الشغل والمقررات المطبقة له، ولذا يتوقع حسب المحامي أن تتخذ المحكمة قرارا بعقاب المكتب في موريتانيا .

 

وأوضح أنه فيما يتعلق بالشكوى الثالثة المتعلقة بارتكاب جنحة دفع الأجر بالقطعة، فيمكن لنقابة الإعلاميين الموريتانيين أن تحيلها للنيابة العامة التي توجه الاتهام، كما يمكن للمتضرر أن يتقدم بشكوى مباشرة أمام وكيل الجمهورية.

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يعمل المصور الموريتانى بقناة الجزرة القطرية منذ سنة 2011 ، وتقدم مؤخرا بشكوي بعد فصله من القناة بعد مطالبته بحقوقه حيث أصدرت عدة هيئات نقابية موريتانية بيانات تتضامن مع المصور وتطالب بإعادة كامل حقوقه إليه.

 

 

 

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