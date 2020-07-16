شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المخابرات العراقى يعلن مقتل والى بغداد فى تنظيم داعش "عمر الكرطانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية الحدث، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن جهاز المخابرات العراقي يعلن مقتل والي بغداد في تنظيم داعش "عمر الكرطاني".

تتلقى نساء من تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، حوالات مالية، بمثابة مساعدات من عدة دول، لكن هذه المبالغ كثيرا ما تذهب إلى التجنيد ودعم التطرف.

ووفقا لشبكة سكاى نيوز الإخبارية، ففي ريف الهول، بريف الحسكة، شمال سوريا، يقف حشد من نساء داعش، أمام مركز للحوالات المالية، حتى يتلقين ما جرى إرساله لهن من الخارج، ويوجد موردين اثنين لهذه الأموال؛ أولهما عائلات النساء في الدول الأم، وهي ترسل 500 دولار شهريا كحد أقصى للتحويل أما المصدر الثاني فيأتي عن طريق جمعيات على صلة بتنظيم داعش، والتي وفقا للمعلومات التي حصلت عليها "سكاي نيوز عربية" توجد في تركيا وادلب.

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وبالبحث على شبكات التواصل الاجتماعي تم العثور على حملات لجمع التبرعات، إذ تستخدم نساء الحسبة داخل المخيم مقاطع فيديو ترويجية لتحفز الموالين للتنظيم على التبرع لهن، مثل حملتي "دمعة أسيرة " و"نساء أسيرات".