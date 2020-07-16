شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة التونسية المستقيل يقيل وزراء حركة النهضة ويكلف وزراء جدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت رئاسة الحكومة التونسية في بيان ، أنّ رئيس الحكومة المستقيل إليسا الفخفاخ، قرّر تكليف الحبيب الكشو بمهام وزير الصحة بالنيابة، وفاضل كريم بمهام وزير النقل بالنيابة، وغازي الشواشي بخطة وزير التجهيز بالنيابة، وأسماء السحيري بخطة وزيرة الشباب والرياضة بالنيابة، وشكري بلحسن بخطة وزير الشؤون المحلية بالنيابة، ولبنى الجريبي بخطة وزيرة التعليم العالي بالنيابة.

يأتي هذا القرار على إثر قرار الفخفاخ إعفاء وزراء حركة النهضة الممثلين في الحكومة من مهامهم وهم كل من أحمد قعلول، و منصف السليتي، ولطفي زيتون، وأنور معروف، وعبد اللطيف المكي، وسليم شورى.

قال إلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة التونسية المستقيل، إنه تقدم باستقالته من رئاسة الحكومة لتجنيب تونس مزيدا من الصراعات، جاء ذلك نقلا عن العربية.

وحذر الفخفاخ، كل تسول له نفسه من الإضرار بأمن البلاد أو بمصالحها الحيوية.

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وكانت مصاد تونسية مطلعة، قالت لوكالة رويترز الدولية للأخبار، إن رئيس الوزراء التونسى إلياس الفخاخ تقدم باستقالته للرئيس قيس سعيد.

وكانت وسائل إعلام تونسية، قد ذكرت فى وقت سابق، أن رئيس الجمهورية التونسى قيس سعيد طلب من إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة التونسية وحكومته تقديم استقالتهم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز.

وفى وقت تتعقد الأزمة السياسية فى تونس بعد تصاعد الخلاف بين حركة النهضة ورئيس الحكومة عقب إعلانه نيته إجراء تعديل وزارى ردًا على دعوة النهضة إجراء مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، قررت الحركة، فجر الأربعاء، سحب الثقة من إلياس الفخفاخ.