شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يرفض قرار أوروبى بوضعه فى قائمة الدول عالية المخاطر فى تمويل الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية العراقية عن رفض قرار المُفوضية الأوروبية بشأن وضع العراق في قائمة الدول عالية المخاطر في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال المُتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف -في بيان، نشرته الوكالة الوطنية العراقية للانباء،نينا، اليوم، الاربعاء : "إن القائم بالأعمال في سفارة العراق في برلين أحمد السعدى، طلب من الجانب الألمانيّ فى الاجتماع الافتراضيّ مع وزير الدولة للشُؤُون الخارجيّة فى ألمانيا رفض قرار المُفوّضيّة الأوروبيّة بشأن وضع العراق في قائمة الدول عالية المخاطر فى مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وإدانة الاعتداءات العسكريّة التركيّة على السيادة العراقيّة".

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