شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 4 وفيات و 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة مكافحة وباء كورونا في اليمن، اليوم الأربعاء، عن وفاة 4 حالات وتسجيل 10 إصابات جديدة، ما يرفع إجمالي الإصابات في مناطق سيطرة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، إلى 1526 حالة.
ووفقا لموقع روسيا اليوم، قالت اللجنة في بيانها اليومي على حسابها في "تويتر"، إنها سجلت وفاة 3 حالات في محافظة حضرموت (شرقي اليمن)، وحالة واحدة في محافظة تعز (جنوب غربي البلاد)، ما رفع إجمالي الوفيات بالوباء إلى 433 حالة.
وأضافت اللجنة أنه خلال الساعات الأخيرة، تم تسجيل 7 إصابات جديدة في محافظة حضرموت، و3 أخرى في محافظة تعز، لافتة إلى شفاء 9 حالات من الوباء، توزعت كالتالي: 4 في محافظة شبوة (جنوب شرقي اليمن)، و4 أخرى في محافظة تعز، وحالة واحدة في محافظة حضرموت.
وأكدت اللجنة ارتفاع عدد الحالات التي شفيت من الوباء منذ ظهوره، إلى 694 حالة ويضاف إلى ذلك، حصيلة الإصابات المعلنة بكورونا من الحوثيين، في مناطق سيطرتها، والبالغة 4 حالات بينها حالة وفاة وحالتا شفاء.
ووفق الحالات الجديدة يصبح إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في اليمن عموما، 1530 حالة بينها 434 وفاة و696 حالة شفاء.
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