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شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا اليوم: انفجار مستودع ذخيرة فى سوريا (صور + فيديو) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مراسل موقع روسيا اليوم في سوريا، يوم الأربعاء، إن انفجارا وقع في مستودع ذخيرة تابع لـ"قوات سوريا الديمقراطية" في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا.
وأضاف أن الانفجار الذي وقع بالمستودع الذي يدعى "مجرجع" وراء محلج الحسكة، ناتج عن ارتفاع الحرارة.
وأفاد شهود عيان مدنيون في تصريح لـRT بأن سلسلة انفجارات حدثت في المستودع في أقصى شمال غرب مدينة الحسكة.
وأشارت مصادر أخرى لـRT إلى أن مقاتلة من طراز "F-16" قدمت من جهة الغرب، حلقت فوق الحسكة بشكل دائري قبل الانفجار بخمس دقائق، علما أنه لم يتم تأكيد هذه المعلوة من مصادر رسمية.
هذا ولا يعرف حصيلة المصابين أو الضحايا حتى الآن.
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