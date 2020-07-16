شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة مالية تهز البنك القطرى بنواكشوط بعد سحب 19 مليون دولار دفعة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مصادر إعلامية موريتانية، أن فرع البنك القطري للاستثمار QNB في العاصمة نواكشوط يشهد فضيحة مالية كبرى غير مسبوقة ، تمثلت في إختفاء مبالغ ضخمة من حسابات البنك قدرت 700 مليون أوقية قديمة (حوالى 19 مليون دولار)، تم سحبها من أرصدة البنك دفعة واحدة، وفقا لصحيفة الصدى الموريتانية

وحسب المعلومات فقد أقالت الشركة المشرفة على البنك، المدير العام للبنك، وأصدرت مذكرة رسمية بتعليق توقيعه نهائيا، ودعت الجهات المعنية باعتماد المذكرة ابتداء من تاريخ توقيعها في الثالث عشر من الشهر الجاري

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ووفقا لوسائل إعلام موريتانية، فقد دخل البنك المركزي القطرى في نواكشوط على خط الفضيحة المالية الخطيرة وكلف محققين في استيضاح ملابسات ما جرى داخل البنك ورفع تقرير مفصل عن حيثيات الفضيحة التي يتوقع أن تجلب شخصيات نافذة داخل البنك وخارجه للقضاء خلال الساعات والأيام القادمة.