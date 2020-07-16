اخبار الخليج

فضيحة مالية تهز البنك القطرى بنواكشوط بعد سحب 19 مليون دولار دفعة واحدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة مالية تهز البنك القطرى بنواكشوط بعد سحب 19 مليون دولار دفعة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مصادر إعلامية موريتانية، أن فرع البنك القطري للاستثمار QNB في العاصمة نواكشوط يشهد فضيحة مالية كبرى غير مسبوقة ، تمثلت في إختفاء مبالغ ضخمة من حسابات البنك قدرت 700 مليون أوقية قديمة (حوالى 19 مليون دولار)، تم سحبها من أرصدة البنك دفعة واحدة، وفقا لصحيفة الصدى الموريتانية

 

وحسب المعلومات فقد أقالت الشركة المشرفة على البنك، المدير العام للبنك، وأصدرت مذكرة رسمية بتعليق توقيعه نهائيا، ودعت الجهات المعنية باعتماد المذكرة ابتداء من تاريخ توقيعها في الثالث عشر من الشهر الجاري

Advertisements

 

ووفقا لوسائل إعلام موريتانية، فقد دخل البنك المركزي القطرى في نواكشوط على خط الفضيحة المالية الخطيرة وكلف محققين في استيضاح ملابسات ما جرى داخل البنك ورفع تقرير مفصل عن حيثيات الفضيحة التي يتوقع أن تجلب شخصيات نافذة داخل البنك وخارجه للقضاء خلال الساعات والأيام القادمة.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فضيحة مالية تهز البنك القطرى بنواكشوط بعد سحب 19 مليون دولار دفعة واحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا