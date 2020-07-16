شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب السعودية بمجلس الأمن: خزان صافر يهدد اليمن والعالم والملاحة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المندوب السعودي، في مجلس الأمن، إن خزان صافر يهدد اليمن والعالم والملاحة الدولية، موضحا أن إمكانية التسرب النفطي من خزان صافر سيؤدي لكارثة حقيقية.

وأضاف المندوب السعودى في مجلس الأمن، خلال كلمته بمجلس الأمن المخصصة لمناقشة أزمة خزان صافر في اليمن: ندين العمل غير المسؤول لميليشيات الحوثي بشأن خزان صافر.

وتابع المندوب السعودى في مجلس الأمن، أن على مجلس الأمن أن يبقى يقظا لتحديد المخاطر والتحرك سريعا بشأن أزمة صافر، لافتا إلى أن الحوثيين يبتزون العالم في قضية خزان صافر الذي يهدد بكارثة كبيرة.