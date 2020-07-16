موريتانيا: 46 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى يرتفع إلى 5564 حالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 5 آلاف و564 إصابة.
وقال مدير عام الصحة العمومية الدكتور سيدي ولد الزحاف - في تصريح نقلته الإذاعة الموريتانية مساء اليوم - إنه جرى تسجيل 166 حالة شفاء جديدة؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى ألفين و830 شخصًا، في حين يتابع ألفان و585 مصابًا علاجهم في المستشفيات، بينما وصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 149 وفاة.
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