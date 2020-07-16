الشورى العمانى يناقش الآثار الاقتصادية لغلق سوق مطرح ومقترح بصندوق دعم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقش مجلس الشورى العمانى الآثار الاقتصادية لغلق ولاية "مطرح" مع التجار، من خلال استعرض عدد من تجار الولاية العمانية، ورجال الأعمال الآثار الاقتصادية والمالية التي تعرضوا لها جراء تداعيات جائحة مرض كورونا المستجد (كوفيد 19)، خصوصا بعد إجراءات الإغلاق التي شهدها سوق مطرح والمحلات التجارية بالولاية خلال الأشهر الأربعة الماضية، مع استمرارية إغلاق سوق مطرح حتى الآن، كما تم اقتراح إيجاد آلية مناسبة لإنشاء صندوق لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتعويض عن تلك الآثار بحسب صحيفة الوطن العمانية.



جاء ذلك خلال لقاء خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى العمانى بعدد من رجال الأعمال والتجار بولاية مطرح بحضور الدكتور سعيد بن سالم الوهيبي والدكتورة طاهرة بنت عبدالخالق اللواتية عضوي مجلس الشورى ممثلي ولاية مطرح.



وقد رحب رئيس المجلس بهم مثمنا لهم تكاتفهم وتعاونهم خلال هذه الفترة المهمة واتباعهم لتوجيهات اللجنة العليا مما ساهم بدوره في تدني نسبة الإصابة بالولاية، مع أهمية مواصلة الجهود في مختلف الجوانب التي قد تقلل من الآثار عليهم.



وقد أوضح رجال الأعمال بأن أهم تلك الأضرار تتعلق بعدم وجود تسهيلات لتخفيف حدة القروض التي عليهم، وكذلك الخسائر التي تكبدوها جراء الإيجارات المتأخرة عليهم، إضافة الى عدم كفاية التوقيت المحدد لفتح وإغلاق بعض الأنشطة التجارية بسوق روي. وتم اقتراح عدد من البدائل لتعويض التجار عن خسائرهم والتي كان من بينها السماح لهم بإخراج بعض البضائع خوفا عليها من التلف، وعرض البعض منها عبر التسويق الإلكتروني، إضافة إلى أهمية فتح محلات سوق مطرح على مراحل بداية بأهم الأنشطة الأساسية.