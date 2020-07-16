شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اليمنى: الحوثيون لم يسمحوا بأبسط الإجراءات للوصول الأممى لصافر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمى، إن الوعود الحوثية تأتي تحت الضغط ثم يتراجعون، جاء ذلك وفقا لكلمته في مجلس الأمن المخصصة لمناقشة أزمة خزان صافر في اليمن.

وأضاف وزير الخارجية اليمني: الحوثيون لم يسمحوا بأبسط الإجراءات للوصول الأممي إلى صافر.

وفى وقت سابق بدأت جلسة لمجلس الأمن حول خزان صافر والتسرب النفطي، حيث قالت الأمم المتحدة، إن بيئة الشعب المحيط بالبحر الأحمر بخطر من جراء التسرب النفطي في صافر.

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وأضافت منظمة الأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس المن، وفقا لقناة العربية الحدث، أن ناقلة صافر لم تتم صيانتها منذ 2015.

وأوضحت منظمة الأمم المتحدة، أن 25 مليون شخص سيتأثرون من التسرب النفطي من خزان صافر بالبحر الأحمر.