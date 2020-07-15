شكرا لقرائتكم خبر عن «العوهلي»: 42 ألف فرصة عمل في قطاع الصناعات العسكرية خلال الأعوام المقبلة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد محافظ هيئة الصناعات العسكرية الدكتور أحمد العوهلي، أن قطاع الصناعات العسكرية سيوفر 42 ألف فرصة عمل مباشرة بحلول عام 2030م.

وأوضح في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الأربعاء، بمناسبة استضافة المملكة معرض الدفاع العالمي الأول، أن قطاع الصناعات العسكرية استراتيجي وأمني للمملكة، وسيكون داعماً لاقتصاد المملكة بـ 90 مليار ريال وخلق سلاسل إمداد بالمئات سواء من المصانع أو الخدمات المساندة.

وأشار محافظ هيئة الصناعات العسكرية في مقابلة مع قناة الإخبارية” إلى أنه من المستهدف توطين نسبة 50% من الصناعات العسكرية في المملكة بحلول عام 2030.