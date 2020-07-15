شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يوضح كيف تختار المسار المناسب لوجهتك عند الإشارة الضوئية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نصحت الإدارة العامة للمرور بالتأكد من اختيار المسار المناسب، قبل التوقف عند الإشارة الضوئية، وذلك لتجنب ارتباك الحركة المرورية.
وقالت الإدارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “قبل التوقف عند الإشارة الضوئية، تأكد من اختيارك المسار المناسب لوجهتك على النحو التالي:
– الزم المسار الأيمن للالتفاف لليمين
– الزم المسار الأوسط للمضي للأمام
– الزم المسار الأيسر للالتفاف لليسار
وأضاف المرور: “لضمان انسيابية الحركة المرورية؛ على قائد المركبة الالتزام بالمسار المناسب لوجهته، قبل الوقوف عند الإشارة الضوئية”.
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