خلال دقيقتين فقط.. فحص فيروس كورونا في مراكز «تأكد» بجدة (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تجري مراكز “تأكّد” في محافظة جدة فحص فيروس كورونا خلال دقيقتين فقط، حيث تم تخصيصها لمن يشعرون بأعراض مرضية خفيفة، وفقا لـ”الإخبارية”.
وفي سياق متصل، أجرت مراكز “تأكد” بجدة منذ افتتاحها أكثر من 67 ألف مسحة، بمعدل 3.5 ألف مسحة يومياً، وتقع المراكز في الكورنيش الشمالي وجامعة الملك عبد العزيز.
كما تم تخصيص المراكز لمخالطي الحالات المصابة، بهدف اكتشاف مدة انتشار الفيروس والفئات التي ينتشر بها، حيث تسهم في الكشف المبكر عن الحالات المصابة ومنع تكوّن بؤر للتفشّي.
وعادة ما يتم حجز موعد عبر تطبيق “صحتي” للاستفادة من خدمات المراكز عبر إجراء المسحة، والتي يجري أخذها من داخل المركبات المتوقفة في مسارات محددة مسبقاً، ويتم إرسال النتيجة عبر رسائل نصية أو عبر التطبيق.
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