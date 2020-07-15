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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "موديرنا" الأمريكية :لقاح (كوفيد-19) سيدخل مرحلة التجارب النهائية في 27 يوليو الجاري والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت شركة "موديرنا" الأمريكية لصناعة الأدوية ،أن التجارب السريرية للقاحها لوباء فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) ستدخل المرحلة النهائية في 27 يوليو الجاري.
وذكرت الشركة ، امس الثلاثاء، انها ستجرى التجارب السريرية في هذه المرحلة الثالثة والنهائية على 30 ألف متطوّع في الولايات المتحدة، وسيتلقّى نصفهم جرعات تبلغ الواحدة منها مائة ميكروغرام من اللقاح، فيما سيتلقّى النصف الآخر دواءً وهمياً.
وسيتابع الباحثون هؤلاء الأشخاص على مدى سنتين لمعرفة ما إذا كان اللّقاح آمناً وفعّالاً في منع الإصابة بفيروس "سارس-كوف-2" المسبب لكوفيد-19.
ويأتي الإعلان بعد وقت قصير على نشر مجلة نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين الطبية، نتائج المرحلة الأولى من التجارب السريرية على لقاح موديرنا، والتي أظهرت أن أول المشاركين في التجارب وعددهم 45 شخصا، ظهرت لديهم أجساما مضادة للفيروس.
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