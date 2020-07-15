حمد المنصوري لـ"فريق العمل": لحظة إطلاق مسبار الأمل آتية لا محالة

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أكد حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، أن لحظة إطلاق مسبار الأمل آتية لا محالة، حيث سينطلق وسيصل إلى غايته، وسيكتب التاريخ هذه اللحظة المضيئة بحروف من نور في سجل دولة الإمارات والأمة العربية.

وقال في رسالة وجهها إلى فريق العمل، مساء أمس الأربعاء، عبر منصات التواصل الاجتماعي: إن مسبار الأمل يقف في شموخ منتظراً لحظة الصفر، متأهباً للانطلاق، وحاملاً معه اسم وطنكم الغالي إلى عنان السماء، فلنكن على موعد مع العد التنازلي في الميقات الجديد.

وأضاف: أعلم أن تأخير انطلاق المسبار لم يكن الخبر الذي تنتظرونه، كلنا متحفزون لتلك اللحظة التاريخية، لكن سلامة الرحلة تستحق هذا التأجيل البسيط، قلوبنا تخفق شوقاً لتلك اللحظة، وهي آتية لا محالة بإذن الله.