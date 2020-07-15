شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تحذر من استخدام مضاد حيوي مع هيدروكسي لعلاج كوفيد19 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: إيمان عبدالله آل علي
حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، من أن دواء أزيثروميسين يزيد من خطر إطالة فترة «كيو تي» عند استخدامه بالتزامن مع هيدروكسي كلوروكوين.
وقالت الوزارة في تعميم صادر عنها، وموجه إلى جميع المنشآت وممارسي الرعاية الصحية، الأربعاء، إن دواء أزيثروميسين هو مضاد حيوي يستخدم لعلاج المرضى الذين يعانون من عدوى بكتيرية معينة، وأنه تم الإبلاغ في الآونة الأخيرة بعدد كبير من التقارير عن حالات خطيرة ومهددة للحياة لإطالة فترة «كيو تي» المرتبطة باستخدام أزيثروميسين مع هيدروكسي كلوروكوين في علاج حالات كوفيد-19.
وأوضحت الوزارة أن المنتج مسجل لديها في إدارة الدواء، وأنها توصي ممارسي الرعاية الصحية الأخذ بعين الاعتبار خطر إطالة فترة «كيو تي» والتي يمكن أن تكون قاتلة عن قياس مخاطر وفوائد الدواء أزيثروميسين في الحالات المعرضة للخطر بما في ذلك المرضى الذين يتلقون العلاج حالياً بمواد نشطة أخرى تزيد من إطالة فترة «كيو تي».
وأشارت الوزارة الى أن البيانات المتاحة حالياً لا تغير من فوائد استخدام أزيثروميسين مقابل مخاطره، عند استخدامه حسب مؤشراته المعتمدة حالياً، مع اتباع احتياطات الاستخدام ذات الصلة، مشددة على ضرورة التواصل معها في حال حدوث أي أعراض جانبية للدواء.
وتتعلق مدة فترة كيو تي بشكل مباشر بسرعة القلب، كلما ارتفعت سرعة القلب قصرت مدة فترة كيو تي. من هنا نبعت الحاجة لتصحيح قيمة فترة QT حسب سرعة القلب لتشخيص دقيق للمرضى ذوي اختطار مرتفع للإصابة باضطرابات نظمية بطينية.
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