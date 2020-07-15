شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يتلقى برقيات تعزية بوفاة الشيخ أحمد بن سلطان والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقية تعزية من الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، أعرب فيها عن صادق تعازيه ومواساته في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه وآل القواسم الكرام الصبر والسلوان.
كما تلقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقية تعزية من الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أعرب فيها عن أحر تعازيه وصادق مواساته في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن سلطان، سائلاً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه وآل القواسم الكرام الصبر والسلوان.
وتلقى صاحب السمو حاكم الشارقة برقية تعزية من الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أعرب فيها عن بالغ تعازيه ومواساته في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن سلطان، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه وآل القواسم الكرام جميل الصبر وحسن العزاء.
(وام)
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