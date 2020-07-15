«خلوة اللاعبين» تكشف الأخطاء وتزيد التساؤلات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم



كانت ورشة اللاعبين التي شهدتها خلوة كرة الإمارات حافلة بالكثير من المقترحات والآراء التي تلامس الكثير من مشاكل وعيوب كرة الإمارات، رغم أنها جاءت على لسان نجوم عالميين.

وشارك في الخلوة كل من إسماعيل مطر قائد المنتخب الوطني السابق، والإسباني ميشال سالجادو والإيطالي ديل بييرو والفرنسي باتريس إيفرا.

وتنوعت الآراء بين تجارب حول البداية حتى الوصول إلى الشهرة عالمياً، وما بين الملاحظات التي لمسها كل منهم من خلال خبراتهم أو معرفتهم في كرة الإمارات.

سمعة والاحتراف



وتحدث إسماعيل مطر نجم الوحدة والمنتخب الوطني، فأكد أن تواجد هذه الكوكبة من النجوم العالميين يعتبر حلماً بعدما كان يشاهد غالبيتهم في الشاشات، واليوم يتواجد معهم لنقل تجاربه الكروية.

وتحدث «سمعة» حول تجربته والاستفادة التي خرج بها، مشيراً إلى أن الزمن لو عاد به إلى الوراء: لتلافيت الكثير من السلبيات، أهمها الاهتمام أكثر بنوعية الطعام والتغذية، خاصة أنني لمست تغييراً كبيراً في مستواي وأدائي بعدما قمت بتبديل نظام التغذية الخاص بي.

ومضى يقول: «استفدت من التجارب التي مررت بها مع مدربين عالميين ولاعبين أجانب مميزين، لكن لا يمكن أن تنقل كل تجارب الآخرين، وتطبقها نسخة طبق الأصل، لأن لكل دولة طابعها وثقافتها، والحياة تختلف لدينا بشكل كامل، نحن عاطفيون ونرتبط بالعائلة، وهذا يؤثر عليك حتى في العمل ويقلل من فرصة الاحتراف خارجياً».

ومضى يقول: «إذا أردت النجاح، يجب أن تأخذ الأفكار الجيدة من الخارج ووضعها في قالب يتماشى مع طريقة وأسلوب الحياة الخاص بنا».

وحول العيوب الكبيرة التي لمسها، كشف إسماعيل مطر قائلاً: «في كرة القدم يجب أن تعمل من أجل فريق، لكن العمل في الأكاديميات المحلية، يحاولون صنع لاعب، أو نجم صاعد، من خلال التركيز على إبراز مهاراته الفردية على حساب الفريق، لذا عندما يصل إلى الفريق الأول، تكون المفاجأة أن المهارات الفردية التي تعلمها في المراحل السنية ليس لها دور، لأن اللعب في الفريق الأول يحتاج إلى الأداء الجماعي».

وكشف إسماعيل مطر: «بعد فوزي بلقب أفضل لاعب في نهائيات كأس العالم للشباب عام 2003، كان طموحي أن أكون أفضل لاعب في العالم، كنت أدرك أنه يمكنني أن أذهب للعب في أوروبا، لكن الإدارة لم ترغب في منحي فرصة الانتقال».

ودعا إسماعيل مطر نجوم اللعبة السابقين والحاليين إلى عقد جلسة نقاش، يتم فيها طرح الصعوبات التي واجهتنا، وماذا نحتاج من تعديل من أجل مصلحة اللعبة وتطويرها، على أن يتم التركيز على تغيير ثقافة الجيل الحالي والجديد وزرع الطموح فيهم، والأهم تحديد الهدف، وهذه الأمور يجب أن تبدأ مع لاعبي فريق المراحل السنية.

ديل بييرو

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وسأل النجم الإيطالي ديل بييرو السؤال الأهم «ما هو هدف الإمارات من كرة القدم، وما هي أهداف الاتحاد والمسؤولين عن اللعبة، إلى أين يريدون الذهاب والوصول؟».

ومضى يقول إنه في كرة القدم هناك حديث وشعارات تستخدم دائماً مثل «الاستقرار، مستوى اللاعبين، الخبرة، النوعية، الجودة» لكن لا تحصل على كل ذلك إلا من خلال وجود رؤية حتى تعرف أين أنت وإلى أين تريد الذهاب، وهذا السؤال الأصعب الذي يجب أن يكون له جواب.

وتابع: عندما يكون لديك هدف، يمكن أن تدفع الناس إلى المشاركة بالدفع والعمل من أجل الوصول وتحقيق هذا الهدف، كما يجب أن يكون هناك الكثير من الصبر من أجل الوصول إلى الهدف، كما يجب تحديد هوية فريق العمل، وأن تكون هناك مراقبة على أن كل فرد من أجل الوصول إلى تحقيق الطموح، كما يجب أن تظل تراقب ماذا يحصل حولك من تطور وتغيير على مستوى اللعبة.

وتحدث النجم الإيطالي عن تجربته مع يوفنتوس وخوض نهائي مونديال 2006، مشيراً إلى أن المنتخب الإيطالي خاض المونديال في توقيت صعب جداً بسبب مشاكل الكالتشيو.

وأردف قائلاً: المنتخبات الأوروبية الأخرى كانت ترى أنها الفرصة الأمثل لتجاوز الأزوري، لكن روعة النهائي أنه جمع بين الكثير من اللاعبين الذين دافعوا عن ألوان يوفنتوس، كان لدينا جيل جيد ورائع، والمنتخب الفرنسي كان بطلاً للعالم 1998، وكانت هناك أسماء كبيرة في تشكيلته، كما أننا لا ننسى نهائي كأس أوروبا في مواجهتهم، وتابع: لا يمكن أن تفوز لأنك محظوظ، إلا بعدما تبذل كل جهد، حتى تصل إلى النهائي.

سالجادو والتجارب المحلية



وكان الإسباني ميشال سالجادو لاعب ريال مدريد والمنتخب الإسباني السابق الأكثر دقة في نقل وتحديد مكامن العيوب في كرة الإمارات نسبة إلى خبرته التي كسبها من خلال التواجد لسنوات عدة في الدولة.

وقال: في مرحلة الطفولة، وفي الزمن السابق كنا نلعب ونتدرب ونحن في الشارع الذي كان هو الأساس، وربما كنا نسبب الإزعاج للجيران.

وتابع: كرة القدم كانت المفتاح بالنسبة لحياتي، الآن كل شيء معقد بالنسبة إلى اللاعبين الصغار لم يعد من المسموح اللعب في الشارع بالنسبة على الأطفال في الوقت الحالي، ليس في الإمارات بل في كل مكان، لم يعد هناك مكان وفرصة للعب في الشارع ولإبراز شغفهم.

ومضى يقول: العمل في الأكاديميات الآن هو الأساس، فكر التدريب بات أعلى، الأندية الآن تسخر كل شيء من أجل رفع مستوى اللاعب، والعمل في الإمارات يجب أن ينصب على الأكاديميات، يجب أن تصرف الميزانيات على النشء لأنها أسس النجاح.

وتابع: رؤيتي أن الأساس يجب أن يكون بناء اللاعبين الصغار من أجل تطوير كرة الإمارات، والمشكلة في العمل في الأكاديميات، هناك فصل بين اللاعبين المواطنين واللاعبين الوافدين أو المقيمين، أين المشكلة أن نجعلهم يلعبون سوياً. الكرة هي نفسها، يجب أن يتم وضع السيستم سوياً من أجل اللعبة، وليس من أجل اللاعبين المواطنين فقط، الأولاد الصغار يشعرون أنهم أبناء الإمارات وكرة القدم تجعلهم أكثر انسجاماً في المجتمع.

ورد على كلام إيفرا قائلاً: الحياة في الإمارات سهلة حتى للأجانب وليس فقط للمواطنين، لكن التركيز مرة جديدة يكون من أجل التغيير، يجب أن يحصل تبديل وتغيير في العقلية، لا يوجد نظام عمل طويل المدى، دائماً يبدلون ويتجهون نحو الموضة الحديثة حيث تظهر حالات جذب للمدربين الفرنسيين، ومن ثم البرازيليين على سبيل المثال، بينما يجب أن يتم العمل على صنع «DNA» خاص بكرة الإمارات.

إيفرا



أما النجم الفرنسي باتريس إيفرا فقال: أنا لاعب شارع، لم أتكون في الأكاديميات كزيدان أو تيري هنري، وتابع: «لم ألعب في الإمارات، لكن لدي فكرة بعض الشيء، إذا أردت أن تتطور يجب أن تزيد من الأجانب من أجل نقل معرفتهم وخبراتهم إلى اللاعبين المواطنين».

وأضاف: كنت أتدرب في دبي، وأدرك أن الحياة سهلة، وعندما تحصل على كل شيء، تصبح كسولاً، وهذه هي طبيعة البشرية، وعندما لا تمتلك هذه الشعلة وهذا التحدي من داخلك لن تصل إلى أي مكان.

واعترف أنه تحدث مع الكثير من اللاعبين الأجانب عن الدوري الإماراتي، حيث لعب الكثير من الأصدقاء، وكان هناك إجماع على أن الدوري صعب، لأن هناك اختلافاً في العقليات بين اللاعب الأجنبي واللاعب المحلي، علماً أننا في أوروبا وعندما تم كسر القيود التي كانت موجودة حصل تخوف من تأثير ذلك على المنتخبات الوطنية.

وكشف إيفرا: فيرجسون لم يكن أفضل مدرب تكتيكياً لكن كان يمتلك ميزات كبيرة في النواحي الأخرى. وهذه تؤكد أن هناك جوانب كثيرة تعتبر أساسية في كرة القدم.

ومضى يقول: لا أريد أن أصبح مدرباً لأني كنت لاعباً دولياً كبيراً، بل أريد البدء بالشكل السليم، وليس أن أكون مدرباً لفريق أول، دون الحصول على التعليم المناسب.