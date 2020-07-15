المشاهد الأولى للانفجارات الهائلة في مستودعات أسلحة "قسد" في الحسكة السورية... صور وفيديو

ونشرت وكالة "سانا" السورية مشاهد تظهر جانبا من الانفجار الذي حدث في مدينة الحسكة السورية، مشيرة إلى أنه انفجار لمستودع ذخيرة بجانب مقرات مجموعات "قسد" بحي المشيرفة شمال غربي المدينة.

ونشرت قناة "Directorate 4" الروسية على "تلغرام" مشاهد فيديو وصور تظهر الانفجارات الشديدة التي حدثت في المنطقة، والتي تشير إلى انفجار الأسلحة في هذه المستودعات.

وكان مراسل "سبوتنيك" في الحسكة، أفاد في وقت سابق من اليوم، بأن انفجارا عنيفا ضرب موقعا لمسلحي تنظيم " قسد" الموالي للجيش الأمريكي في مدينة الحسكة.

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وأضاف المراسل بأن الانفجار حدث ضمن مخازن للذخيرة والأسلحة الثقيلة العائدة للتنظيم ضمن مباني "المحلج المنشاري" و"ساحة الجمارك" بمحيط حي المشيرفة شمالي غرب مدينة الحسكة حيث سمعت أصوات الانفجارات العنيفة في أرجاء المدينة.

وتابع المراسل بأن مسلحي "قسد" فرضوا طوقا أمنيا وأغلقوا جميع الطرق المؤدية إلى موقع التفجير في أحياء الناصرة والبيطرة والمعيشية والمشيرفة، مع سماع أصوات سيارات الإسعاف التي توجهت إلى موقع التفجير.

ولفت المراسل إلى أن أضرارا في الأبواب والنوافذ في المنازل وقعت بجميع الأحياء، مع حركة نزوح للسكان من المواقع القريبة من التفجير نتيجة سماع الأصوات الصغيرة والتفجيرات المتتالية في الموقع.