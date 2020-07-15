شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب مصر بمجلس الأمن: نرفض كل التهديدات للأراضى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المندوب المصرى فى مجلس الأمن: نرفض كل التهديدات للأراضي السعودية ومواصلة تهريب السلاح للحوثيين. وأضاف المندوب المصرى، خلال كلمته بمجلس الأمن التي تناقش أزمة خزان صافر في اليمن، وفقا لما ذكرت قناة العربية الحدث، أن القاهرة تحث الأفرقاء للتعاون مع المبعوث الأممي لوقف النار في اليمن. وتابع المندوب المصري: نقدر الجهود الأممية لمحاولة حل كارثة خزان صافر.

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