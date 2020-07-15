شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة الإماراتية: الكشف عن 275 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن الكشف عن 275 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 393 حالة شفاء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وفى وقت سابق أعلنت الإمارات عن تسجيل 375 إصابة و 512 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. Advertisements وفى وقت سابق قالت سفيرة الإمارات بهولندا إن التنسيق بين الدول الرباعى العربى الداعى لمكافحة الإرهاب كامل وصوتها واحد، وأضافت سفيرة الإمارات بهولندا، في تصريحات لقناة العربية، إن إجراءاتنا ضد قطر كانت متعلقة بحماية الأمن القومي. وتابعت سفيرة الإمارات لدى هولندا للعربية: "قرار محكمة العدل تقني ويتعلق بمسائل إجرائية".

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