شكرا لقرائتكم خبر عن المنسق الأممى للشؤون الإنسانية: تسرب صافر تهديد مباشر لملايين اليمنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المنسق الأممي للشؤون الإنسانية، إن كارثة صافر البيئية باتت وشيكة، موضحا أن تسرب خزان صافر سيؤثر على المساعدات الإنسانية لملايين اليمنيين.

وأضاف المنسق الأممي للشؤون الإنسانية، خلال جلسة مجلس الأمن لمناقشة أزمة خزان صافر في اليمن، أن تسرب صافر تهديد مباشر لملايين اليمنيين.

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وأوضح المنسق الأممي للشؤون الإنسانية، أن حكومة اليمن تعاونت بشأن صافر أما الحوثيين فوضعوا شروطا مسبقة.

ولفت المنسق الأممي للشؤون الإنسانية، إلى أن الحوثيين تعهدوا سابقاً بشأن وصول البعثة إلى صافر وامتنعوا لاحقاً.