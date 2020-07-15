شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أعيان ليبيا: القبائل الليبية تمثل كامل الشعب وترفض الاحتلال التركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد المصباحي، رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، إن تواجد المشايخ والأعيان يمثل كافة قبائل ليبيا، جاءوا إلى مصر ومستمرين في الذهاب إلى مصر دعما منهم لبيان مجلس النواب الليبي في تأيده لدور مصر في حفظ الأمن القومي لمصر وليبيا، مشيرا إلى أن الشعبين الليبي والمصري شعب واحد، وأن الخطوط الحمراء في ليبيا هي نفس الخطوط الحمراء في مصر وتونس والدول الشقيقة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يذاع على قناة صدى البلد، أن الشعب المصري طالما وقف بجوار الشعب الليبي في نضاله ضد الاستعمار الإيطالي والعثماني، وأن التاريخ يعيد نفسه من جديد، والشعب المصري يقف مجددا بجوار ليبيا من أجل استعادة أرضها مرة أخرى.

وأوضح أن القبائل الليبية عادت إلى قواعدها الطبيعية، وكل من جاءوا إلى مصر يمثلون قبائل ليبيا، وهناك قبائل في المنطقة الغربية أيضا جاءوا إلى مصر، وهناك قبائل لم تتمكن من إرسال ممثل عنها وتوصلت مع المجلس وأعلمته كامل التأييد، مؤكدا أن كل القبائل تمثل كامل الشعب الليبي الذي أعلن موقفه من الاحتلال التركي بالرفض الكامل.