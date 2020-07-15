شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. مستشفى الحريرى يعلق على حالة الازدحام أمام طوارئ كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة مستشفى رفيق الحريرى الجامعى في لبنان، في بيان، أنّها فوجئت صباح اليوم بالأعداد الكبيرة للمواطنين والمقيمين الأجانب الذين قدموا إلى طوارئ كورونا لإجراء فحص الـPCR من أجل معاملات السفر، وهي تتفهم إستياءهم في تأخر المستشفى بإنجاز معاملاتهم والإنتظار طويلاً".

ووفقا لما أوردته صحيفة النهار اللبنانية، أضافت الإدارة: "كان المستشفى قد توقّع استقبال أعداد كبيرة بعد فتح المطار والحدود البرية مع الجوار وفرض عدد من الإجراءات لتنظيم إدخال المعلومات اللازمة وأخذ العينات لفحص كورونا مع الالتزامات بإجراءات السلامة غير أنّ العدد فاق التوقعات حيث بلغ حوالي الألف شخص في اليوم الواحد".

وأعربت "إدارة المستشفى عن أسفها لما حصل في اليومين الماضيين من حالات الزحام أمام طوارئ كورونا التي اشتكى منها المواطنون بسبب الأعداد الكثيفة، وهي لأجل ذلك عملت على اتخاذ إجراءات جديدة لعدم تكرار هذا الأمر من خلال تحديد عدد الفحوصات اليومية وتسجيل المواعيد وأسماء المواطنين قبل يوم بحيث سيكون عدد استقبال الأشخاص وعدد الفحوصات محددا لتأمين الخدمة المرجوة ضمن إجراءات مشددة تضمن سلامة الناس".