شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل رويترز.. تسلسل زمنى لمحطات رئيسية فى طريق تونس الوعر إلى الديمقراطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقال رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ بعدما بدأ حزب النهضة الإسلامي، أكبر حزب في ائتلافه الحاكم، الضغط من أجل التصويت على سحب الثقة من حكومته.

وأبلغت مصادر سياسية رويترز بأن الرئيس قيس سعيد طلب منه الاستقالة مع تنامي الضغوط في البرلمان للإطاحة برئيس الوزراء جراء مزاعم عن تضارب المصالح.

وعلى الرغم من أن تونس تمكنت من المضي بسلام إلى الديمقراطية بعد التخلص من الحكم الاستبدادي في انتفاضة 2011 التي أطلقت شرارة انتفاضات الربيع العربي، فإن الحكومات المتعاقبة لم تفلح في التصدي للمصاعب الاجتماعية والبطالة.

وفيما يلي تسلسل زمني للأحداث الكبرى من الثورة إلى استقالة الفخاخ

ديسمبر 2010 - بائع الخضر محمد بوعزيزي يشعل النار في نفسه بعد أن صادرت الشرطة عربته. وفاة بوعزيزي وجنازته تطلقان شرارة احتجاجات على البطالة والفساد والقمع.

يناير 2011 - الرئيس المستبد زين العابدين بن علي يفر إلى السعودية والثورة التونسية تفجر انتفاضات في دول مختلفة من العالم العربي.

أكتوبر 2011 - حزب النهضة الإسلامي المعتدل، الذي كان محظورا في عهد بن علي، يفوز بأغلب المقاعد ويشكل ائتلافا مع أحزاب علمانية لصياغة دستور جديد.

مارس 2012 - تنامي الاستقطاب بين الإسلاميين والعلمانيين خاصة فيما يتعلق بحقوق النساء وحزب النهضة يتعهد بعدم الزج بالشريعة الإسلامية في الدستور الجديد.

فبراير 2013 - مقتل شكري بلعيد زعيم المعارضة العلمانية بالرصاص يطلق احتجاجات ضخمة في الشوارع واستقالة رئيس الوزراء. والمتطرفون يشرعون في شن هجمات على الشرطة.

ديسمبر 2013 - حزب النهضة يتخلى عن السلطة بعد احتجاجات جماهيرية وحوار وطني وحكومة من التكنوقراط تحل محله في الحكم.

يناير 2014 - البرلمان يقر دستورا جديدا يضمن الحريات الشخصية وحقوقا متساوية للأقليات ويقسم السلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء.

ديسمبر 2014 - الباجي قائد السبسي يفوز في أول انتخابات رئاسية حرة وحزب النهضة ينضم إلى الائتلاف الحاكم.

مارس 2015 - تنظيم الدولة الإسلامية يهاجم متحف باردو في العاصمة التونسية ويقتل 22 شخصا. وفي يونيو حزيران مسلح يطلق النار على شاطئ منتجع في سوسة فيقتل 38 شخصا.

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الهجومان يعصفان بقطاع السياحة الحيوي للاقتصاد التونسي المتعثر ويعقبهما تفجير انتحاري في نوفمبر تشرين الثاني يودي بحياة 12 جنديا.

مارس 2016 - الجيش يتمكن من السيطرة على خطر المتشددين بهزيمة عشرات من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الذين عاثوا فسادا في بلدة بجنوب البلاد على الحدود مع ليبيا.

أغسطس 2016 - البرلمان يختار يوسف الشاهد رئيسا للوزراء بعد الإطاحة بسلفه بسبب بطء وتيرة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وفي الوقت نفسه تتفاوض تونس مع صندوق النقد الدولي على برنامج قرض في حدود 2.8 مليار دولار.

ديسمبر 2017 - الاقتصاد يقترب من نقطة الأزمة مع ارتفاع حاد في العجز التجاري والعملة تنزلق إلى أضعف مستوياتها في 16 عاما.

يناير 2018 - مسيرات احتجاج في المدن بمختلف أنحاء البلاد على تراجع مستويات المعيشة بفعل المشاكل الاقتصادية والحكومة تبذل جهودا لتقليل العجز بخفض الدعم وزيادة الضرائب.

مايو 2018 - حزب النهضة يحقق أداء أفضل من الأحزاب الأخرى في الانتخابات البلدية لكن نسبة الإقبال على التصويت تبلغ 34 في المئة فقط بفعل مشاعر الإحباط السائدة بسبب الاقتصاد.

يوليو 2019 - وفاة السبسي مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، مما أدى إلى تقديمها من نوفمبر تشرين الثاني إلى سبتمبر أيلول.

أكتوبر 2019 - الناخبون يظهرون عدم رضاهم عن الأحزاب الكبرى بانتخاب برلمان متشرذم بشدة ثم بانتخاب قيس سعيد رئيسا للبلاد.

يناير 2020 - سعيد يكلف الفخفاخ برئاسة الوزراء بعدما رفض البرلمان حكومة اقترحها مرشح سابق.

أبريل 2020 - تونس تحصل على 743 مليون دولار قرضا من صندوق النقد الدولي للمساعدة في مواجهة الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا.

يوليو 2020 - الضغوط تتصاعد على الحكومة بعدما دعت المعارضة إلى استقالة الفخفاخ بسبب مزاعم عن تضارب المصالح يتعلق بامتلاكه أسهما في شركات حصلت على عقود حكومية. ونفى الفخفاخ ارتكاب أي أخطاء.