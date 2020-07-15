شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 13 إصابة جديدة وافدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت تونس، خلال الـ24 ساعة الماضية 13 إصابة جديدة وافدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1319 إصابة.
ووفقا لما أوردته وكالة الانباء السعودية "واس"، أفادت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، باكتشاف الإصابات الجديدة اثر إجراء 791 تحليلًا مخبريًا، لافتًا النظر إلى أن عدد المتعافين ارتفع إلى 1091 شخصًا.
وتحدث البيان عن استقرار عدد المتوفين بهذا الوباء عند 50 شخصًا منذ اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا.
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