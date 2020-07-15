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الملك سلمان بن عبد العزيز يصدر 3 أوامر ملكية.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الملك سلمان عبد العزيز عاهل المملكة العربية ، 3 أوامر ملكية، بتعيين المهندس وليد بن عبدالكريم بن محمد الخريجي نائباً لوزير الخارجية بمرتبة وزير.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، جاء الأمر الملكى الثانى، بتعيين المهندس عبدالله بن محمد بن سليمان البدير نائباً لوزير الإسكان بالمرتبة الممتازة.

كما صدر أمر ملكى، بتعين الدكتور بندر بن أسعد بن أحمد السجان مديراً عاماً لمعهد الإدارة العامة بالمرتبة الممتازة.

وفيما يلي تفاصيل الأوامر :
 

 

الرقم: أ / 712

 

التاريخ: 24 / 11 / 1441هـ

 

بعون الله تعالى

 

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

 

ملك المملكة العربية السعودية

 

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ، أمرنا بما هو آت:

 

أولاً: يُعيَّن معالي المهندس/ وليد بن عبدالكريم بن محمد الخريجي نائبًا لوزير الخارجية بمرتبة وزير.

 

ثانيًا: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

 

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

 

الرقم: أ / 713

 

التاريخ: 24 / 11 / 1441هـ

 

بعون الله تعالى

 

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نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

 

ملك المملكة العربية السعودية

 

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ، أمرنا بما هو آت:

 

أولاً: يُعيَّن المهندس / عبدالله بن محمد بن سليمان البدير نائبًا لوزير الإسكان بالمرتبة الممتازة.

 

ثانيًا: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

 

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

 

الرقم: أ / 714

 

التاريخ: 24 / 11 / 1441هـ

 

بعون الله تعالى

 

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

 

ملك المملكة العربية السعودية

 

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ، وبعد الاطلاع على نظام معهد الإدارة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 49) بتاريخ 2 / 8 / 1426 هـ وتعديلاته، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ، أمرنا بما هو آت:

 

أولاً: يُعيَّن الدكتور / بندر بن أسعد بن أحمد السجان مديرًا عامًّا لمعهد الإدارة العامة بالمرتبة الممتازة.

 

ثانيًا: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

 

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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