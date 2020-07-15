شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تسجل 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت المغرب، 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل بذلك عدد المصابين إلى 16262 حالةً، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 259 بعد الإعلان عن حالتي وفاة جديدتين.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أفادت وزارة الصحة المغربية، اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء وصل إلى 13821 حالةً بعد تعافي 379 شخصاً.

وأعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المغربية، تأجيل جميع الأنشطة والاحتفالات والمراسم التي ستقام بمناسبة تخليد الذكرى الحادية والعشرين لجلوس الملك محمد السادس على عرش المملكة؛ وذلك ضمن التدابير الاحترازية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية التي تم إقرارها للحد من انتشار فيروس كورونا.

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