شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى: تركيا قد تغامر فى عملية عسكرية بسرت والجفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوى فى الجيش الوطني الليبى، إن تركيا تحاول حشد أكبر عدد ممكن من المرتزقة للهجوم على سرت، مؤكدا أن الجيش الوطنى الليبى جاهز للتصدى لأى هجوم من الميليشيات والمرتزقة على مواقعنا.

وأضاف مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش الليبى فى تصريحات لشبكة سكاى نيوز الإخبارية مساء اليوم الأربعاء، أن تركيا قد تغامر فى عملية عسكرية بسرت والجفرة، متابعا: نحن جاهزون لكل الاحتمالات وخياراتنا العسكرية مفتوحة".

من جانبها، أكدت برلمانية فرنسية لقناة العربية، إن تصرفات تركيا مستفزة ولا تنسجم مع السياسة الأوروبية، موضحة أن العلاقة الأوروبية مع تركيا وصلت لمرحلة بالغة التعقيد.

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